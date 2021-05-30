Erkenek Göletindeki su tutma problemi çözüldü

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, yapımı devam eden Erkenek Göleti’nde yaşanan su tutma probleminin çözülmesi için gerekli ödenek talebini bakanlığa ilettiklerini söyleyerek, "Çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak, göletin seneye sulamaya açılmasını istiyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yapımı devam eden Erkenek Stadı ve Erkenek Göletini inceledi. Su tutma konusunda sıkıntı yaşanan Erkenek Göleti’nde ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğünü vurgulayan Tüfenkci, ilerleyen zamanda bu problemin çözüleceğini söyledi.

Tüfenkci, "Bu gölet 10 dekara yakın bir alanın sulanması demek ve bunun ülke ekonomisine katkıları yadsınamayacak derecede fazla. Buradaki yatırımın atıl vaziyette durması mümkün değil. Bizim de gönlümüz razı olmaz. İnşallah çözüm önerileri ile birlikte bütçeye de konularak önümüzdeki sene sulamaya açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erkenek’in Doğanşehir’in büyüyen bir mahallesi olduğunu da aktaran Tüfenkci, "Malatya’mızın da Akdeniz’le bağlantısı olan bağlantı mahallemiz. Dolayısı ile bu güzel beldemizin gelişmesi, değişmesi nüfusunu büyütmesi bizim için önemli. Gençlerimizin spor yapabileceği bir spor sahası talepleri vardı. Hükümetimize ilettik uygun görüldü ve bu stadı ve bu spor merkezini Erkenek’e kazandırmış olduk. Bu sene içerisinde bu sahanın teslim edilmesini bekliyoruz. Erkenekli gençlerin ve Erkenek sporun emrine verilmesini istiyoruz. Bu saha faaliyete geçtiğinde de Erkenek spordan şampiyonluk bekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise göletin önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, göletteki probleme değindi. Zelyurt, "Belirli geçirimli alanlardan kaynaklı sıkıntılar var. Bu sene sulaması yapılması planlanan göllerimizin sulama çalışması gecikmiştir. Gerekli sondaj çalışmalarından sonra Bülent Bakanımızın gerekli ödeneğin çıkarılması noktasında yardımcı olacağından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Malatya Şube Müdürü Arif Tüfekçi de yapımı devam eden baraj hakkında bilgi vererek, "Barajımız 41 metre yüksekliğinde. Yaklaşık 3 milyon 170 bin metreküp depolama hacmine sahip. 9 bin 130 dekarda sulama alanına sahip. Göl alanında geçirimli bir bölge tespit edildi. Göl alanı tamamen membran kaplandı bundan dolayı su tutulamadı. En son gelinen noktada gövde üzerinde bir plint betonu dökülerek enjasyum çalışması yapılması yönünde karar alındı" diye konuştu.