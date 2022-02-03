Eriyen kar sonrası kerpiç evin duvarı çöktü

Malatya’da iki katlı kerpiç bir evin duvarı eriyen kar suyu nedeniyle çöktü.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, Kapıdere Sokak’ta bulunan iki katlı kerpiç bir evin duvarı maruz kaldığı yoğun kar suyu nedeniyle çöktü.

Çökme nedeniyle ikamet boşaltılırken, evde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.