Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı

Erdoğan, mesajında “Bağımsızlık inancımızı, hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilân ettiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümünde, millet olarak hep birlikte bu günü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 30 Ağustos 1922, milletimizin şanlı ordumuz ile birlikte yazdığı emsalsiz bir kahramanlık destanıdır. Milletimiz bu destanla, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere büyük bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir. Tarihimizin en önemli dönüm noktası ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez bir abidesi olarak tarihteki yerini alan 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, mesajının devamında ise “Milletimizin geleceğini değiştirmiş olan bu zafer ile Türk Milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir. Büyük bir coşkuyla kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyor, Malatyalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.