Enişte ile kayınço arasındaki tartışma kanlı bitti

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurarak yaraladı.

Olay, 18.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gelincik’te ikamet eden M.A.T. ile kayınbiraderi Ö.P. arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ö.P. tarafından silahla açılan ateş sonucu bacağına isabet alan M.A.T. yaralanırken, şüpheli beraberindeki A.K. ile kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra şüphelinin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.