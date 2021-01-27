Engelli ve eski hükümlüler kendi işlerini kuracak

Engelli ve eski hükümlüler kendi işini kurma projeleri hibe desteği sözleşmeleri imzalandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Malatya İl Müdürlüğü binasında, İŞ-KUR İl Müdür Yardımcısı Reşit Erol ve Şube Müdürü Feyim Bingöl’ün de katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Engelli ve eski hükümlü proje sahipleri, Büyükbaş Hayvancılık, Çerez ve Kuruyemiş Perakende Satışı, Bayan Kuaförü, Boks Eğitim Merkezi, Manav İşletmeciliği, Yöresel Ev Yemekleri, Telefon Aksesuar Satışı, Mantar Yetiştiriciliği, Sigorta ve Aracılık Hizmetleri gibi sektörlerde kendiişlerini kuracaklar.

Türkiye İş Kurumu’nun vermiş olduğu bu hibe desteği ile dezavantajlı olan engelli ve eski hükümlü kişiler kendi işlerinin patronu olacak.