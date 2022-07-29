Engelli vatandaşın çağrısına Erdoğan kayıtsız kalmadı

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan kendisinden yardım isteyen engelli vatandaşa akülü sandalye hediye etti.

Yeşilyurt ilçesi Hacı Abdi Mahallesinde ikamet eden B.T isimli engelli vatandaş yürüyemediği için uzun zamandır sokağa çıkamadığını ifade ederek, iş adamı Reşat Erdoğan’dan yardım istedi. Bunun üzerine Reşat Erdoğan kendisinden yardım isteyen vatandaşa akülü sandalye hediye etti. Erdoğan, “ Engelli vatandaşlarımızın hayatının kolaylaştırmak bizim en önemli görevimizdir. Hepimiz bir engelli adayıyız. Gelişmiş toplumlar, engelli vatandaşlarına verdikleri değerle ölçülür. Zaman zaman engelli vatandaşlarımız için yapılan yollarda işgallere rastlıyoruz. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Biz imkânlarımız ölçüsünde bu tür yardımlara devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

B.T’de akülü sandalye için Reşat Erdoğan’a teşekkür etti.