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Engelli öğrencilerin parmak izi alındı
Engelli öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci, Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı.
MALATYA 16.02.2022, 15:02
Engelli öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci, Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı.
Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Parmak İzimle Güvendeyim” projesi kapsamında engelli öğrenciler Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Turgut Özal Özel Eğitim Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla gönüllülük esasıyla belirlenen 17 öğrenci Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde misafir edilerek parmak izleri alındı.