Engelli gence doğum günü sürprizi

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli genç Baturalp’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeşilyurt İlçesi Tevfik Temelli Caddesinde yaşayan engelli Baturalp Tokay’a Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve Aile Sosyal Destek personelleri tarafından evinde ziyaret edilerek sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Sürprizden dolayı duygulanan anne Handan Tokay ve baba Selahattin Tokay, İl Müdürü Galip Sökmen’e bu anlamlı davranış için teşekkür etti. İl Müdürü Sökmen, “ İl Müdürlüğü olarak engelli insanlarımızın kendilerini ve hayallerini gerçekleştirebilecekleri, eşit vatandaşlar olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmak bizim asli görevimizdir. Sizlerin mutlu olması bizleri mutlu ediyor” dedi.

Daha sonra ise Sökmen, Malatya’yı ziyaretinde Baturalp ile tanışan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’i görüntülü arayarak Baturalp ile görüştürdü. Baturalp’in doğum gününü kutlayan Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Tokay ailesine de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi.

Doğum günü ziyareti, pasta kesimi ve hediye takdiminin ardından son buldu.