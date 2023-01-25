Engelli gence akülü araç sürprizi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çukurdere Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan engelli Mehmet Kaçan’ın akülü araç talebini yerine getirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ve Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile birlikte Mehmet Kaçan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Aile fertleriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘Medikal Malzeme’ projesi çerçevesinde satın alınan akülü aracı Mehmet Kaçan’a hediye etti. Akülü aracına kavuşmanın sevincini yaşayan Mehmet Kaçan ile annesi, hem ziyareti hem de akülü araç hediyesinden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ise Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal yardım faaliyetlerinin örneklik teşkil ettiğini ifade ederek, “Sosyal projeler noktasında örnek çalışmalar uygulayıp vatandaşların her zaman yanında yer alan Yeşilyurt Belediyemiz Emanet Çarşısı başta olmak üzere diğer sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla her zaman göz doldurmuştur. Belediye Başkanımız mahallemizde yaşayan Mehmet kardeşimizin akülü araç talebini geri çevirmedi, kendisine şahsım ve aile adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarının artırılmasının toplumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirten Çınar, “Bizim sloganımız Mutlu İnsanların Şehri’dir, ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın mutluluğu, refahı ve huzuru ile yaşam seviyesini yükseltmek bizim öncelikli hedefimizdir. Çukurdere mahallemizde ikamet eden Mehmet Kaçan ile ailesinin misafiri olduk. Mahallemizde yaptığımız bir toplantıda Mehmet kardeşimizin akülü araç talebiyle ilgili bizlere bilgi verilmişti. Biz de bugün kendisini ziyaret ederek hem aracını teslim ettik hem de güzel bir sohbet yaptık. Sanatsal kurslara katılıp sosyal hayattan kopmayan Mehmet kardeşimiz artık yeni aracıyla birlikte istediği yere rahat bir şekilde gidebilecek, gördüğü eksiklikleri, yapılması gerekenleri bizimle paylaşarak bir nevi fahri görevlimiz olacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak engelli ve dezavantajlı olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını gidermek, taleplerini yerine getirmek ve hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunmak bizim asli görevimizdir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde bu hizmetleri başarılı bir şekilde sürdürüyor. Emanet Çarşımızla, sosyal yardımlarımızla ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin 365 gün boyunca yanlarındayız, onların her türlü ihtiyacını gidermek için seferber olduk. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Mehmet Kaçan ile ailesine bu güzel misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet kardeşimizle yine bir araya geleceğiz, onu asla yalnız bırakmayacağız. Akülü aracımız hayırlı uğurlu olsun. Rabbim sağlıkla kullanmasını nasip etsin” diye konuştu.