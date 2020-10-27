Engelli çocuklardan Başkan Güder’e videolu moral

Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, engelli çocuklar çektikleri video ile moral ve destek verdi.

23 Ekim Cuma günü boğaz ve eklem ağrıları ile halsizlik şikayetleri ile Hasan Çalık Hastanesinde Covid-19 testi yaptıran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı. 10 gün boyunca evde izolasyonda olacak olan Başkan Güder’e, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve eğitim gören engelli çocuklar, hazırladıkları video ile moral ve destek verdi.

Başkan Güder’i kahve içmeye davet ettiler

Engelli çocuklar çektikleri kısa videolarla Başkan Güder’e, ‘Başkanım geçmiş olsun. İnşallah kısa zamanda iyileşirsiniz’, ‘Başkanım çok geçmiş olsun, Hijyene dikkat, maskelerimizi takalım’ ve ‘Başkanım testinizin pozitif çıkması bizleri çok üzdü. Biran önce iyileşmenizi ve aramıza dönmenizi bekliyoruz. İyileştiğiniz zaman bir gün kahve içmeye bekliyoruz’ diyerek geçmiş olsun mesajları gönderdi. Battalgazi Belediyesi ve Başkan Güder’in resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni aldı.