En fazla kitap okuyan öğrenciye hediye

Malatya’nın Darende ilçesinde en fazla kitap okuyan Hacı Ali Yıldırım isimli öğrenciye hediye verildi.

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu ve Sadrazam Mehmet Paşa Kütüphane Müdürü Nevin Eryılmaz, 2019-2022 yılları arasında Kütüphaneden düzenli olarak kitap alan ve kendi yaş grubu arasında en fazla ve istikrarlı kitap okuyan Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi öğrencisi Hacı Ali Yıldırım’ı evinde ziyaret ettiler.

Kaymakam Türkoğlu, öğrenciye hediye vererek, “Öğrencimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.