Yürütülmekte olan kitap okuma ve değerlendirme etkinliği kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.

Malatya’nın Darende İlçesi’nde yürütülmekte olan kitap okuma ve değerlendirme etkinliği sırasında, Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrenci Meliha Yazıcıoğlu için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlçede öğrenciler arasında ilgi gören kitap okuma kampanyasında en fazla kitap okuyan öğrenciler arasında yer alan Meliha Yazıcıoğlu’nun yaş gününü kutlayan Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu, başarılarının devamını diledi.