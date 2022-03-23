Emniyet müdürü, esnafının asayiş ve güvenlik sorunlarını dinledi

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren sanayi esnafıyla bir araya geldi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Müdür Yardımcıları ve ilgili birim amirleri ile birlikte Çavuşoğlu Mahallesi’nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Sanayinin genel güvenlik ve asayiş konularının görüşülerek istişare edildiği toplantı da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Programa katılan bölge esnafının Müdür Dağdiveren’e teşekkür ettiği öğrenildi.