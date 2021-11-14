Emniyet kemerinin önemine vurgu

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması ve kamuoyu farkındalığının oluşturulabilmesi amacıyla ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ ana temalı kampanya kapsamında Malatya’da düzenlenen etkinlikte, emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak gösterildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğinin en üst noktaya taşınması ve kamuoyu farkındalığının oluşturulabilmesi amacıyla ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ ana temalı bir kampanya başlatıldı. Kampanya için hazırlanan görseller, Malatya’da merkez ve ilçelerde eş zamanlı olacak şekilde billboardlarda ve sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın yayın organları, kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu otogar, havalimanı, AVM ve otobüs durakları gibi alanlar ile kurumsal iletişim sayfalarında yer aldı. Malatya Park AVM önünde Polis ve Jandarma trafik ekipleri emniyet kemeri uygulamasına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara uygulama yaptırılarak durumsal farkındalık oluşturuldu.

Polis ve Jandarma Trafik ekipleri vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı, emniyet kemeri takmanın önemine değinildi.

Yapılan farkındalık etkinliğine, Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Turgay Kovancı, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Engin Ünal, Eğitim ve Uygulama Şefi Baş Polis Memuru Bekir Ferik ve Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek katıldı.

Etkinlikte vatandaşlara "Güvenli Trafik Bi Hareketine Bakar" temalı maske, tişört, şapka, cetvel ve broşür dağıtıldı.