Emniyet görevlilerine yangın ve deprem tatbikatı

Malatya’nın Darende ilçesinde emniyet personellerine yönelik deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere yönelik, yangın ve deprem anında alınacak önlemler ve müdahaleler ile ilgili arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyet bahçesinde yer alan acil toplanma alanında toplanan emniyet görevlilerine, itfaiye personelleri yangın tespiti, ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı, acil durum bildirimi ve tedbirleri konularında eğitim verdi.