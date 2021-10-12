banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya’da asayiş toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, asayiş toplantısı düzenledi.

MALATYA 12.10.2021, 11:18
Emniyet Genel Müdürü Aktaş’tan Malatya’da asayiş toplantısı

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, asayiş toplantısı düzenledi.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, memleketi Elazığ’da Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare’de, şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin’in son yolculuğuna uğurlanması törenine katılmasının ardından Malatya’ya gelerek İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Resmi Tören ile karşılanan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, burada Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte toplantı yaparak, Malatya’da genel güvenlik, asayiş hizmetleri ve icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1