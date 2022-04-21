Eline aldığı tornavida ile örnek oldu

İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir, Şehit Kemal Özalper Anadolu Meslek Lisesine ziyarette bulundu. Şehit Kemal Özalper Anadolu Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen Özdemir, okul bünyesinde bulanan atölyeleri gezerek öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledi. Eline tornavida alan Özdemir, öğrencilere yardım etti. Meslek liselerinin önemini belirten Özdemir, "Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaç-ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir. Meslek Liseleri, meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine etkin katıldığı bir yapının kurulması konusunda büyük bir önem taşımaktadır "dedi.