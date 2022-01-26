Elazığ’dan Malatya’ya eğitim incelemesi

Üniversite ve bölüm seçme konusunda fikir sahibi olmak için Elazığ’dan bir grup öğrenci, Malatya İnönü Üniversitesi’nde inceleme yaptı.

Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Okulu) öğrencileri Malatya İnönü Üniversitesi’ni ziyaret etti.

İnceleme programına, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Gürsul, Elazığ Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Göktürk Durgun, Müdür Yardımcısı Mehmet Toker ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında İnönü Üniversitesi Kampüsü’nü, Tıp Fakültesi’ni ve İletişim Fakültesi’ni gezen öğrenciler, fakültelerdeki uygulama birimleri, laboratuvar ve bölümler hakkında bilgi aldı.

Geziye katılan öğrenciler, üniversite ve kampüsten çok etkilendiklerini belirtip, İnönü Üniversitesine tekrar gelmek istediklerini ifade ettiler.