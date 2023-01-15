Elazığ’daki deprem Malatya’da hissedildi

Elazığ’da meydana 4.9 büyüklüğündeki deprem Malatya’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.36’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem aralarında Malatya’nın da bulunduğu bir çok çevre ilde hissedildi.

Depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.