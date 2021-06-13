banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Elazığ depreminde zarar gören bina yıkıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremden zarar gören bir bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında görevliler tarafından yıkıldı.

MALATYA 13.06.2021, 18:04
Elazığ depreminde zarar gören bina yıkıldı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde depremden zarar gören bir bina kentsel dönüşüm projesi kapsamında görevliler tarafından yıkıldı.

Malatya’da, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 20 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde zarar gören bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’ndeki bina, sokağa çıkma kısıtlaması da fırsat bilinerek görevliler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, bina iş makinesi ve görevler tarafından yıkıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise binanın yıkılma anını izledi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
21°
parçalı bulutlu
banner493