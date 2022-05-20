Malatya’da, gençlik merkezi üyesi gençlerin yaptıkları el sanatları görücüye çıktı.

Malatya Park AVM önünde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olan gençlik merkezlerince yapılan faaliyetlerin ve el sanatlarının halka tanıtımı gerçekleşti. El sanatları sergisine ilgi gördüğü belirtildi.

Gençlik merkezi üyesi gençlerin yaptıkları el sanatlarının görücüye çıkması sergisi pazar akşamına kadar gezilebilecek.