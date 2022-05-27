’’El Emeği Göz Nuru’’ ürünler görücüye çıktı

Malatya’da hayat boyu öğrenme şenlikleri çerçevesinde düzenlenen "El Emeği Göz Nuru" ürünlerden oluşan sergisi büyük ilgi gördü.

Kale ilçesinde Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan seramik, cam teknolojileri ile el sanatları ürünleri görücüye çıktı. Belediye Kongre ve Nikah Sarayı’nda düzenlen sergide ‘Sıfır Atık Projesi’nde geri dönüşümle elde edilen ürünlere de yer verildi.

İlçe Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkan vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Mahir Özden, İlçe Emniyet ve Milli Eğitim Müdürü kurum amirleri ,okul müdürleri ,sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı sergi büyük beğeni topladı.

Sergide katılımcılara 3K Kale Kadın Kooperatifi tarafından üretilen çilek ikramı da yapıldı.