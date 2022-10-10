Ekmek ve yemek fabrikası yapımında sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, eskisinin yetersiz kalması nedeniyle yeni yaptırılan Ekmek ve Yemek Fabrikası inşaatı tamamlandı. İçinde makinaları monte edilmeye başlanan fabrika önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan inşaatı tamamlanan yeni Ekmek ve Yemek Fabrikasında incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Cemal Noğay, şirket genel müdürleri, daire başkanları ile muhtarlar eşlik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 bin metrekare alana sahip olan, bölgeye hizmet edecek şekilde planlanan ve makine montaj çalışmalarının devam ettiği yeni ekmek ve yemek fabrikası çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile birlikte hizmet vermeye başlayacak.

“Fabrikalarımızın kapasiteleri muhtemel afet durumlarına göre ayarlandı”

Ekme ve Yemek Fabrikasındaki son çalışmalar hakkında bilgiler veren Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, “ Ekmek ve Yemek Fabrikamız 11 bin metrekare alana sahip. Ekmek ve yemek fabrikamız ayrı ayrı katlarda ürünlerini üreterek vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ekmek ve yemek fabrikalarımızın mevcut kapasitelerini artırarak daha profesyonel bir şekilde üretim gerçekleştirilecek. Aynı zamanda herhangi bir afet durumunda da fabrikalarımızın kapasiteleri bu durumlara göre ayarlandı. Şu anda çalışmalarımızın sonuna geldik. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

“Önemli bir yatırımı tamamladık”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “ Ekmek ve yemek fabrikamız yeterli değildi. Eski binada olması nedeniyle hem hijyen noktasında, hem kapasite ve çalışma koşulları açısından hem de çeşitlendirme noktasında yeterli gelmiyordu. Göreve geldiğimizde hemen ekmek ve yemek fabrikası yapılmasını ifade ettik. Netice itibariyle göreve geldiğimizde 24 Ocak depremi ve akabinde pandemi hadisesi yaşadık. Ekmek ve yemek fabrikalarının, sığınakların ne kadar elzem olduğunun en temel göstergesi oldu. Yaklaşık 150 milyon liraya yapılabilecek bir fiziki yapı tamamlandı. İlk kata yemek fabrikası yapıldı. Malatya’da günlük 250 bin kişiye yemek verebilecek kapasitede bir fabrika yapıldı. Ekmek fabrikamızda günlük 1 milyon ekmek çıkaracak

kapasitede sahip. Ayrıca glütensiz yiyecekler, ekmek gibi ürünlerde fabrikamızda üretilecek” dedi.

“Esnafımıza rakip olacak şekilde kapasite artırımı yapmayacağız”

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Özellikle yemek fabrikası ve ekmek fabrikası bizim esnafımıza rakip değildir. Pandemi gibi deprem gibi veya başka bir afet gibi acil durumlar olduğunda bunlar faaliyete geçecek. Yani şu andaki kapasitelerinin üzerine çıkmayacak bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü biz esnafımızı da her halükarda korumak ve kollamak durumundayız. Esnafımızın ticari faaliyetlerini engelleyecek, rekabet unsuru oluşturacak bir belediye veya şirket anlayışını benimsemediğimizi ifade etmek istiyorum. Yani büyük fabrikalar yapıldı acaba yemek sektörüyle ve ekmek sektörüyle uğraşan esnafımızın kafasında en ufak bir kuşku ve tereddüt oluşmasın. Sadece Malatya’daki mevcut yapının idame ettirilmesi ve çölyak hastalarına ekmek, yiyecek gibi besin ürünlerinin üretilmesine matuftur. Tesislerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kızılay’ımıza da bir teşekkür borçluyuz. Kızılay’ımız fabrikamızda 5 milyon Euro değerinde iç dizaynında kullanılmak üzere yeni malzemeler hibe etmiştir. Bu anlamda da Kızılay Genel Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine Malatya halkı adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.