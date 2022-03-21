Ekipler, demir kapıya sıkışan kediyi kurtardı

Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Bostanbaşı Mahallesinde demir kapı arasına sıkışan kedi, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Ameliyat edilen kedi, sağlığına kavuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezinde gelen bir ihbar neticesinde Yeşilyurt’un Bostanbaşı Mahallesine giden Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı ekipler, demir kapı arasına sıkışan kediyi bulunduğu yerden çıkarttı. Yeşilyurt Belediyesi Veteriner Kliniğine götürülen kedi, burada yapılan başarılı bir operasyon neticesinde eski sağlığına kavuştu. Yapılan bir ihbar sonucu kediyi kurtardıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Naci Şavata, ’’Bostanbaşı Mahallesinde duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar neticesinde olay yerine giden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün personelleri, demir kapı arasına sıkışan ve sol ayağından aşağısı kırılan kediyi yerinden çıkartıp, kliniğimize ulaştırdılar. Burada veterinerlerimiz tarafından ameliyat edilen kedinin ayağına gerekli müdahale yapıldı, başarılı bir operasyon oldu. Belediye olarak sahipsiz kedi ve köpeklerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, parazit ve kuduz aşılarını yaptırıyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda sürekli sahadalar. Ayağı demir kapıya sıkışan kediyi başarılı bir operasyonla eski sağlığına kavuşturan ekiplerimize ve veterinerlerimize teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.