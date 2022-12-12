Eğlenerek öğreniyorlar

Malatya’nın Kale ilçesinde “Sağlıklı Çocuklar Şenliği’nin” üçüncüsü düzenledi.

Sağlık İl Müdürlüğü’ne bağlı Kale Entegre İlçe Devlet Hastanesi, İlçede “Sağlıklı Çocuklar Şenliği” düzenleyerek, ilk okul çağındaki çocuklara eğlenerek öğretme uygulaması gerçekleştiriliyor. Palyaçolar eşliğinde sağlıklı yetişmek için çeşitli skeç ve oyunlar çocuklara gösterilerek, sağlıklı büyümeleri için gerekenler gösteriliyor. Ayrıca, Kıyıcak Yavuz Selim İlk okulunda doktorlar tarafından da çocukların diş sağlığı, boy, kilo, görme ve işitme taramaları yapıldı.

İlçe Kaymakamlığı koordinasyonunda, Belediye Başkanlığı destekleriyle, çocukların sağlık kontrolleri yapılarak ilçede eğitim gören tüm ilkokul çağı çocuklarına ulaşıldı.