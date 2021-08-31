Eğitimde pandemi kurallarına riayet edilmesi istendi

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili toplantı yapılarak, eğitimin aksaksız devam etmesi için pandemi kurallarına riayet edilmesi istendi

Arguvan Şehit Tuncay Göksu çok programlı Anadolu Lisesi’nde, 2021-2022 eğitim öğretim yılı nedeniyle toplantı gerçekleştirdi.

Burada konuşan İlçe Milli Eğitim müdürü Hasan Yay, 2021 -2022 eğitim öğretim yılım için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, “Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in EBA üzerinden yaptığı konuşmanın izlenmesiyle başlayan seminer dönemi çalışmalarımız başlamıştır. Eğitim öğretmenler kurulu toplantısında eğitim öğretim yılının tüm ayrıntıları, Covid-19 tedbirleri uygulanarak görüşüldü. Tüm birimlerimiz, öğretmenlerimiz ve ekibimizle yeni eğitim öğretim yılına hazırız” dedi.

İlçede eğitimin aksaksız devam etmesi için pandemi kurallarına riayet edilmesi istendi.