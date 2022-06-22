Eğitimde başarıya ödül

Malatya’da eğitimde başarı elde eden okul ve yöneticilerine törenle ödül verildi. Malatya, eTwining projesi çerçevesinde 177 ulusal, 53 Avrupa Kalite Etiketi aldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen etwinning projesi çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda ’Kalite Etiketi Ödül Töreni’ yapıldı.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim İl Müdürü Hatice Özdemir, eğitimde başarının önemine temas etti. Özdemir, “İlimizde yürütülen eTwining projesi çerçevesinde 177 ulusal, 53 Avrupa Kalite Etiketi aldık. Emek veren bütün öğretmenlerimizi yürekten kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Konuşmaların ardından Özdemir, My Literacy Glasses projesi ile Türkiye birincisi olan Polat Şehit Orçun Kubat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeni Zeynep Öz’ü tebrik etti. Özdemir, ardından öğretmenlere Kalite Etiketlerini takdim etti.