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Eğitimcilerin veda yemeğinde duygu dolu anlar

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde eğitim camiası veda yemeğinde bir araya geldi. Veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

MALATYA 06.07.2021, 11:23
Eğitimcilerin veda yemeğinde duygu dolu anlar

Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde eğitim camiası veda yemeğinde bir araya geldi. Veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 6 yıl görev yapan ve Malatya İbni Haldun Anadolu Lisesine atanan müdür yardımcısı Varol Temiz için veda yemeği düzenlendi.

Müdür Yardımcısı Varol Temiz, veda yemeğinde yaptığı konuşmada, “Bir ekip olduk birlikte çalıştık. Ne yaptıysak sizinle yaptık. Çocuklarımızı geleceğe götürme noktasında hep birlikte çaba gösterdik” dedi

Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Semra Atalmış ise “Birlikte çalıştığım okul müdür yardımcısı Varol Temiz, okulumuzun her alanda ki başarısında büyük emekleri olmuş ve bizlere büyük destek vermiştir. Birlikte geçen günlerimizde biz kendisinden memnun olduk. Böyle bir veda programı bizim için sürpriz oldu ve duygulandık. Konuşmakta bile zorluk çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Atalmış, Malatya İbni Haldun Anadolu Lisesi atanan müdür yardımcısı Varol Temiz’e plaket taktim etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Veda yemeğinde duygu dolu anlar yaşandı.
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