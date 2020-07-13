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Eğitim Uzmanı Dr. Mercan:

EĞİTİM UZMANI DR. MERCAN: “EĞİTİMDE DEĞİŞİMİN TAM ZAMANI”

MALATYA 13.07.2020, 17:39
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Eğitim Uzmanı Dr. Mercan:

Covid 19 pandemisiyle dünyada ve Türkiye’de pek çok alanda ‘yeni normale’ geçiş sürecinin ardından tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her alanda ciddi değişikler meydana geldi.

Değişen eğitim sistemi üzerine bilgi veren Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr. Özcan Mercan, eğitimin amacının yalnızca bilgi aktarımı yapmak olmadığının çok daha net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Mercan, “ Okulları çağa uygun olarak kurgulamamız gerekmektedir. Geleceğin nesilleri olan çocukları çağın bilim ve teknolojisi, kültürü, sanatı ve hayatına hakim olacak şekilde hazırlamak küresel rekabetin vazgeçilmez şartıdır. Uzaktan eğitim teknolojilerinin tahminimizden daha hızlı bir şekilde gelişeceğini pandeminin bize hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını anlattığını her alanda olduğu gibi eğitimde de yeni normal normlarına uygun olarak şekil alınması gerektiğini gördük. Eğitimde değişimin tam zamanı” dedi.

Mercan, “Eğitimde dijitalleşme aslında uzun yıllardır konuşulan bir kavramdı. Korona virüs sürecinden sonra çok hızlı adapte olunup evlerimize girdiği için bu süreci daha yakından deneyimledik. Bu süreç eğitimcilerin ve öğrencilerin okulun dört duvarla sınırlı olmadığını görmelerini sağladı. Veliler öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını, hayatı da öğrettiğini evde yakından deneyimleme fırsatı oldu. Ayrıca toplum olarak ve özellikle velilerin okulun ve eğitimcilerin yaptığı işin ne kadar kıymetli olduğunu daha derinden hissetmelerini sağlayan, eğitim öğretimin ne kadar önemli, ne kadar farklı parametreleri olan ve ne kadar da zor bir iş olduğunu daha iyi hissetmelerini sağlayan bir süreç olduğunu düşünüyorum. Eğitimin amacı yalnızca bilgi aktarımı yapmak olmadığını çok daha net bir şekilde gördük.Okulları çağa uygun olarak kurgulamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Geleceğin nesilleri olan çocukları çağın bilim ve teknolojisi, kültürü, sanatı ve hayatına hakim olacak şekilde hazırlanın küresel rekabetin vazgeçilmez şartı olduğuna parmak basan Mercan, “ 21. yüzyıl bilgi ve hız çağını temsil etmektedir. Bu nedenle okulların buna göre tasarımlanması gerekmektedir. Bunun için de hem eğitim programlarının hem de eğitim alanlarının hızlı değişen teknolojilere ve iş hayatına adaptasyonu sağlayacak nesillerin yetiştirilmesi şeklinde hazırlanması gerekmektedir. Artık her bilgi öğrencilerin elinin altında; telefonlarda, bilgisayarlarda. Öğretmenler ve okullar olarak öğrencilere daha derin bilgiler ve yetenekler kazandırmalıyız. 21. yüzyıl becerilerini edindirmeliyiz, teknolojiyi hayatımıza entegre etmeli, üretmeli ve bundan faydalanmalıyız. Eski yaklaşımlara göre yeni dönemde öğretim yapamayız. Eğitimcilerin bunu anlıyor ve kendini bu yönde geliştiriyor olmaları gerekiyor. Öğretmenlerin artık yalnızca öğretmen yani öğretici değil koç, yol gösteren, izleyen ve yönlendiren mekanizmalar olacağını öngörebiliriz. Düşünen, algılayan, analiz ve sentez yapabilen çağın gelişmelerini okuyup anlayıp kavrayarak problem çözme yeteneklerine sahip esnek nesillerin yetiştirilmesiyle 21. yüzyılın küresel dünyası ile her alanda rekabette başarılı bir Türkiye inşa edilebilir biz okulumuzda geleceğin dünyasına öğrencileri hazırlayacak şekilde eğitim veriyoruz” diye konuştu.

Dr.Özcan Mercan, koleji olarak hedeflerinin, sorgulayan, bilgiye kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirip özümseyen 21. yüzyıl becerilerini edinen bireyler yetiştirirken, sorumluluk alan ve problem çözme becerisine sahip olan aynı zamanda günümüz teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmanın yanında inovasyona yönelip teknoloji üretir hale gelmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Bu amaca yönelik olarak kampüslerinde teknoloji ve stem atölyelerine yer verdiklerini ve her öğrencinin akademik yaşamlarının yanı sıra sosyal yaşamlarında da ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun alanlar oluşturduklarını, buna bağlı olarak kampüslerini orf-perküsyon ve görsel sanatlar atölyeleri, drama salonları, yüzme havuzları, kapalı spor salonları, dans atölyeleri, tenis kortları gibi pek çok alanla donattıklarını bildiren Mercan, öğrenci merkezli bir anlayıştan hareketle her bireyin farklı olduğunu kabul ederek kampüslerini her çocuğa hitap edecek şekilde düzenlediklerini vurguladı.

Eğitimin artık eski bakış açılarıyla ilerlemeyeceğini söyleyen Mercan, velilerin okul tercihinde bulunurken okulun sosyal imkanlarını da kesin ve net bir kriter olarak belirlemesi gerektiğini aksi durumda çocuklarının çağın eğitiminden geri kalacağının altını çizdi.

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