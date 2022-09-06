Eğitim sendikalarından ortak karar

Malatya’daki eğitim sendikaları yöneticileri Eğitim Bir-Sen Başkanı Hüseyin Söylemez, Türk Eğitim-Sen Başkanı Fevzi Şahin, Eğitim Sen Başkanı Kazım Albayrak, Eğitim İş Başkanı Hüseyin Kara bir araya gelerek, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözümü ile ilgili konularda istişare etti.

İlerleyen günlerde, Malatya’daki diğer eğitim sendikaları ile de bir araya gelmek niyeti ile aşağıdaki konularda seslerini birlikte ve daha gür çıkarma adına kararı aldılar.

Alınan karar kamu oyuna şöyle duyuruldu: “Adı Meslek Kanunu olup destek kanunu hüviyeti olmayan Öğretmenlik Meslek Kanununun, eğitimcilere şiddet, yöneticilik vasfının korunması, kalkınmada öncelikli yerlerde tazminatın devreye girmesi gibi konular ile içinin doldurulması gerektiği, Öğretmenliğin başlı başına uzmanlık alanı olduğu, sınavın meslektaşlarımızı geliştiremediği gibi ayrıştırmaya sebep olacağı gerçeğinden hareketle, ’Uzman Öğretmenlik- Başöğretmenlik’ unvanlarının kıdeme dayalı olarak verilmesi, sınavın kesinlikle iptal edilmesi gerektiği kısacası Öğretmenlik Meslek Kanununun sadece arzu edilmeyen Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili olmasından dolayı bu şekliyle kabul edilemez olduğu, promosyonların devletimizin tüm kurumlarında günün ekonomik şartlarına göre bakanlıklarca güncellemesi, aksi halde bir an önce fesih işlemlerinin gerçekleştirilip yeni ihalelerin yapılması gerektiği, Eğitim -Öğretime Hazırlık Ödeneğinin en az bir maaş tutarında olması ve de tüm eğitim çalışanlarına ödenebilmesi için gerekli düzenlenmesinin yapılması gerektiği konularında mutabık kalındı.”