Eğitim Bir-Sen’de Söylemez güven tazeledi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Malatya 1 Nolu Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Olağan Kongrede Hüseyin Söylemez tekrardan Malatya Eğitim Birsen Şube başkanı seçildi.

Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen kongrede, tek listeyle yapılan seçimde Hüseyin Söylemez, yeniden başkanlığa seçildi. Kongrede konuşan Hüseyin Söylemez, “ Kongrelerimiz, daha iyisini yapmanın, daha güzel olana ulaşmanın, daha doğruyu birlikte başarmanın, iyi niyetli, cesur, samimi arayışların, birlikte bulmanın, birlikte var, birlikte güçlü olmanın buluşmasıdır. Kökleri medeniyet ve kültürümüzün derinliklerine uzanarak beslenen, dalları özgürlüğün göğüne uzayan Eğitim-Bir-Sen, üyemiz için emek, ekmek, temel hak ve özgürlük mücadelesi olmasının yanı sıra, yerelden evrensele doğru kötülükleri eliyle düzelten, sözüyle müdahale eden, hiç olmazsa kalbiyle buğzeden bir dayanışma hareketidir” dedi.

Eğitim-Bir-Sen’in 30 yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Söylemez, “Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bu yana, 30 yıllık geçmişe sahip bir örgüt olarak cehalete karşı bilgiden yana, haksızlıklara karşı hukuktan yana, zulme karşı adaletten yana, vesayete karşı özgürlükten yana ilkeli, ahlaklı duruşuyla demokrasinin, millî iradenin teminatı olmuştur. Eğitim-Bir-Sen olarak, baskıya, ihanete, teslimiyetçiliğe bu topraklarda binyıldır kökleşmiş izanın, irfanın, imanın cesareti, direnciyle karşı koyduk. Millet iradesinin yanında vesayetin karşısında olduk. Çok kısa zamanda ülkemizde normalleşme adımları atıldı. İnanç, düşünce ve yaşayış özgürlüğü başörtü yasağının kalkması üzerinden genelleşti. Sekiz yıllık zorunlu eğitim zulmüne de, katsayı engellemelerine de son verildi” diye konuştu.