Efsane Malatyasporlular Derneği kuruldu

Malatyaspor eski futbolcularından Yusuf Gül’ün başkanlığında dernek statüsü alan Efsane Malatyasporlular Derneği, kuruluş sürecini tamamladı.

Futbol, siyaset, iş dünyası ve medya dünyasından bir çok ismin kurucu üye listesinde bulunduğu derneğin faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Efsane Malatyasporlular kurucu yönetim kurulu listesinde Fuat Akyüz, Meral Demirhan, Can Albayrak, İlker Karlık,Vahap Kaygusuz ve Gazi Demirhan bulunuyor.

Malatyaspor’da yöneticilik yapmış, formasını giymiş, yöneticilik yapmış, bürokraside önemli yerlere gelmiş ve Malatya medyasında yöneticilik ve yazarlık yapmış isimlerden oluşan dernek, geçmişi yaşatmak, Malatya futbolu ve sorunları ile ilgilenerek, vizyonu ile Malatya’ya faydalı olmayı hedefliyor.

Kurucu başkan Yusuf Gül yaptığı açıklamada amaçlarının Malatya için eksiklilere ve tespit edilen yanlışlara parmak basmak ve Malatya’da sporun bütünleştirici yönünü ön plana çıkartmak olduğunu söyledi.

“Tamamen siyaset üstü”

Malatya sevdalılarını aynı çatı altından topladıklarını belirten Gül, “Tamamen siyaset üstü olan ve her türlü görüş ve fikirde olan Malatya sevdalılarını aynı çatı altında toplamak en önemli gayemizdir. Önümüzdeki süreçte ilk olağan genel kurulumuz yaptıktan sonra daha geniş açıklama ile Malatya sevdalılarına detaylı bilgi verilecektir. Aşağıda ismi yazılı olan değerlerimizle Malatya için neleri yapacağımızın amacı ve gayesi ile faydalı işler yapacağımız kanaatindeyiz. İnşallah derneğimiz üyelerimizin büyük gayretleri ile bir ilki başaracaktır” diye konuştu.