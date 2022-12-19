Efsane gazoz Kayısı Kola artık Süper Marketlerde

Malatya’nın efsane gazozlarından olan Kayısı Kola, yıllar sonra yeniden marketlerde satışa sunuldu.

1971 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin gazlı içecek üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatında önemli atılımlar yapan Kayısı Kola, Malatya EXPO 28 için özel olarak ürettiği seriyi satışa sundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketlerin tamamında bugünden itibaren satışa sunulan Kayısı Kola EXPO 28 özel serisi şimdiden beğeni topladı.