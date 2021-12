Dünya Yeşil Kampüs sıralamasında İnönü Üniversitesi 30 basamak yükseldi

Malatya İnönü Üniversitesi Green Metric Değerlendirme Kuruluşunun yapmış olduğu 2021 Yeşil Kampüs Dünya sıralamasında bir sene içerisinde 30 basamak yükselerek 310’uncu sırada yerleşti. İnönü Üniversitesi’nin bundan sonraki hedefinin daha yüksekler olduğu vurgulandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve İnönü Üniversitesi Yeşil Kampüs Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi’nin bu yükselişini İletişim Fakültesi öğrencilerine değerlendirdi.

Green Metric Değerlendirme Kuruluşunun yapmış olduğu 2020 Yeşil Kampüs Dünya sıralamasında 340’ıncı sırada yer alan İnönü Üniversitesi, 2021 yılında 30 basamak yükselerek dünya kampüsleri arasında 310’uncu oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “2021 yılı Green Metric değerlendirmesinde dünya yeşil kampüs sıralaması Aralık ayı itibariyle açıklandı. İnönü Üniversitesi 2020 yılında dünyada 340’ıncı sırada yer almıştı. 2021’de 30 sıra ilerleyerek 310’uncu sıraya yükseldi. Bu üniversitemizin son bir yılda yaptığı çalışmalarla 2020’den çok daha ileriye gittiğini göstermektedir. Yeşil kampüsün çok sayıda kriteri var” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin 2021 yılında dünyada 310’uncu sırada yer aldığının altını çizen Kızılay, yeşil ve sürdürülebilir kampüsün iklim değişikliği nedeniyle hayatın da çok önemli bir parçası olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti:

“Üniversitemizde 2016 yılında bu çalışmalara başladık. İlk olarak 2017 yılında Yeşil Kampüs Green Metric ölçütlerine göre Üniversitemiz sıralamalara girdi. 2017’den itibaren 2018, 2019, 2020 ve 2021’de sıralamaya girdi. Bu yıl beşinci yılımız 469’dan 310’a kadar yükseldik. Hedefimiz çok daha önlere gelmek.”

Yeşil Kampüs değerlendirmeleriyle ilgili bilgi veren Kızılay, “6 ayrı kategoride yeşil kampüs sıralaması değerlendiriliyor. Bu kategoriler detaylıca verilere dayandırılarak inceleniyor. Biz de üniversitemizin bütün kanıtlarını, verilerini yaptığı çalışmaları Green Metric grubuna sunuyoruz. Kanıt esaslı çalışılıyor. Değerlendirme sonucunu belge olarak da gönderdiler. Bunu sizler aracılığıyla kamuoyuna ilan ediyoruz” diye konuştu.

Kızılay “Bu başarı, üniversitemiz bütün üst yönetimi ile Yeşil Kampüs Koordinatörü Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu’na ait. Cemal hocamız bu işlerin başında. Yeşil Kampüs Koordinatörlüğümüz hem hocalardan hem idari kadrodaki arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hatta bazı komisyonlarımızda öğrencilerimiz de dahil. Bütün bu emeği geçen hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kızılay “Ümit ediyorum ki başta kendi üniversitemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, tüm insanlık ve tüm dünya iklim ve çevre değişiklikleri konusunda her yıl bir öncekinden daha bilinçli hareket eder. Her konuda bilinçli çevreyi, iklimi, doğayı, canlı, cansız bütün varlıkları hesaba katarak işlemimizi yaparız. Üniversite olarak bu konuda çok bilinçliyiz, çok güzel şeyler yapıyoruz. Bunları yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

İnönü Üniversitesi kampüsü içerisindeki çalışmalardan da söz eden Kızılay “Bisiklet ve elektrikli bisiklet yolu ve yürüyüş yolu açıyoruz. Kampüste yeni genişleme alanları yapıyoruz. Bütün bunlardaki hedefimiz karbon salınımını azaltmak, yürümeye teşvik etmek, elektrikli araçları teşvik etmek ve bisikleti teşvik etmek” diye konuştu.

Kampüsteki bitki çeşitliliğine de dikkat çeken Rektör Kızılay şunları söyledi:

“Kampüsümüz bitki çeşitliliğinin en fazla en çok olduğu kampüs. Bu konuda iddialıyız. Bitki çeşitliliğini hem koruyoruz hem de yenilerini ekliyoruz. Bitki çeşitliliği, bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bitki örtüsünü koruma, endemik bitkileri kampüste yaygınlaştırma, suya dayanıklı az su isteyen bitkileri arttırma, ağaç varlığımızı arttırma üzerinde önemle çalışıyoruz.”

Yeşil Kampüs Koordinatörü ve Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ise “Üniversitemizde yeşil kampüs çalışmaları 2016 yılında sayın rektörümüzün göreve başlamasıyla başladı. 2016 yılında başladığımız bu çalışma 2017 yılında ilk meyvesini verdi ve dünya sıralamasında 469’uncu sırada yer aldık. Son 4 yıl içerisinde gittikçe yükselen bir seyir izledik ve 2021 yılında yeşil kampüs sıralamasında dünyada 310’uncu sırada yer aldık” dedi.

Değerlendirmeyi merkezi Endonezya’da bulunan Green Metric Değerlendirme Kuruluşunun yaptığını dile getiren Koyunoğlu şunları söyledi:

“Green Metric’in belirlemiş olduğu 6 farklı kriter var ve bu 6 farklı kriterde kendi alt kriterlerine bölünmüş durumda. Bunlar yerleşke ve alt yapı, enerji, su, atık, ulaşım, eğitim ve araştırma olmak üzere altı başlıktan oluşuyor. Ama her birinin alt başlıkları var. Biz Yeşil Kampüs Koordinatörlüğü olarak her komisyonumuza alanında uzman idari ve akademik personellerimiz ile birer komisyon oluşturduk. Her komisyonumuz kendi alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yaparak ‘Üniversitemizi, kampüsümüzü arzu edilen seviyeye nasıl getirebiliriz ya da daha ileri seviyeye nasıl getirebiliriz?’ gayreti ve çalışması içinde yer aldı. Son bir yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla dünya sıralamasındaki yerimiz 30 basamak daha yükselmiş oldu. Biz dünyada ilk 100’ü hedefleyen bir üniversiteyiz. İlk 100 içerisinde yer alması gereken bir üniversite olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Yeşil kampüs ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarının sadece belirli bir kesimin yaptığı çalışmalarla yürütülemeyeceğini vurgulayan Koyunoğlu, buna insanların da inanması ve eğitimlerini tamamlamasının gerektiğini söyledi. Yeşil kampüs çalışmalarında Yeşil Kampüs Topluluğu başta olmak üzere tüm öğrenci topluluklarını dahil etmeyi istediklerini kaydeden Koyunoğlu şöyle devam etti:

“Birçok çalışmada atık toplama, ağaç dikimi gibi birçok çalışmada öğrencilerimizle akademik ve idari personellerimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Biz şuna inanıyoruz: Sürdürülebilir bir çevre, yaşanabilir bir çevre ancak tüm toplumun buna inanması ile mümkün olacaktır. Çünkü artık günümüzde özellikle ekonomik gelişmelere bağlı olarak insanların tüketim alışkanlıkları değişti. Bu tüketim sadece ekonomik olarak değil çevreyi de aynı şekilde hoyratça tüketmeye başladık, oysa bu çevreyi gelecek nesillere aldığımızdan daha ileri bir seviyede bırakma yükümlülüğümüzün olduğunu düşünüyoruz.”

Koyunoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve üst yönetimin kendilerine her türlü kaynak ve desteği sağladıklarını söyledi. Koyunoğlu konuşmasının sonunda “Bundan sonraki çalışmalarımızda daha sistematik ve belirlediğimiz, tespit ettiğimiz eksiklikleri tamamlayarak daha iyi bir noktada yer alabilmemiz için ne yapmamız gerekiyorsa onları sürdürmeye çalışacağız” diyerek sözlerini tamamladı.