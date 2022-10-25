Dünya şampiyonu Eroğlu, başarı öyküsünü anlattı

Dünya Şampiyonu takımın içinde yer alan Malatyalı Ünlü Kuaför Şener Eroğlu, başarıya giden yol hikayesini anlatırken, azim, gayret, istek ve meslek sevgisi yanında vatan, millet, bayrak gibi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Özel bir eğitim kurumu öğrencileriyle başarısını söyleşi programında paylaşan Ünlü Kuaför Şener Eroğlu, “Bu yıl Dünyanın en prestijli yarışması olan, 22 ülke ile birlikte Türkiye takımı olarak yarıştığımız Global fashıon Progress GFB Kuaför Uluslararası Yarışmalarında rakiplerimize büyük bir fark atarak Dünya Şampiyonluğunu kazanan takımın içinde yer aldım. Kupayı ülkemize kazandırmasında büyük emekleri olan takımda yer almaktan büyük mutluluk ve gurur duydum” dedi.

Eroğlu,” Türkiye’yi temsilen Malatya’dan Milli Takıma Türkiye’nin EN’leri olarak katıldım. Antalya’da 3 - 6 Ekim 2022 tarihleri arasında yine büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Berberler Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonunun birlikte düzenlediği Eurocup Türkiye Final yarışmalarında Jüri Üyesi olarak görev yaptım” ifadelerini kullandı.

Eroğlu, başarıya giden hayat hikayesinden kesitler vererek öğrencilerin sorularını da cevapladı. Eroğlu, azim, gayret, istek ve meslek sevgisi yanında vatan, millet, bayrak gibi değerlerin önemine vurgu yaptı.

Eroğlu, “En güzel eğitim kişinin kendisine olan yatırımıdır. Başarı inanmaktır. Çok çalışmaktır. Hangi meslek olursa olsun işinin en iyisini yapmaktır” şeklinde konuştu.