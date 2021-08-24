Dünya Şampiyonasına Malatya’dan 3 sporcuya davet

Tayland’da 14-16 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak olan, Dağ Kros Dünya Şampiyonasına Malatya’dan 3 sporcu davet edildi.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yapılan Dağ Kros Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakalarına Malatya’dan katılan Hasan Aydın üçüncü, Cengiz Karaduman dördüncü oldu. Malatya’dan Milli Takıma giren büyük bayanlarda Gizem Nur Keksin ile beraber 3 sporcu, 14-16 Kasım 2021 tarihleri arasında Tayland’da yapılacak olan, Dağ Kros Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 16 kişilik milli takım kadrosunda katılan Malatya’dan 3 sporcuyu tebrik ederek, “Atletizm Milli Takım Kadrosunda üç Malatya’lı sporcunun girmesi bizleri çok mutlu etti. Sporcularımız inşallah Milli Takım adına ülkemizi ve ilimizi Tayland’da en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımızı, antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.