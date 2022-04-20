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Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşaatı yükseliyor

İnşaat çalışmaları devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi (Şire Pazarı) Projesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

MALATYA 20.04.2022, 14:48
Dünya Kayısı Ticaret Merkezi inşaatı yükseliyor

İnşaat çalışmaları devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi (Şire Pazarı) Projesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan’a inceleme gezisinde AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

7 tip modelden oluşan, satış dükkânlarının yanı sıra içerisinde konferans salonları, laboratuvarlar, simultane çeviri odaları, idari bina, toplantı ofisleri, emanet depoları, kayısı müzesi gibi sosyal anlamda da birçok bölümün yer aldığı, ülke ekonomisine ve Malatya’ya ciddi katma değer sağlayan kayısının değerini artıracak olan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yusuf Aknişan, inşaat alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, Şire Pazarı Projesi’nin tamamlanmasıyla vatandaşların ve turistlerin uğrayacağı bir destinasyon noktasına dönüşeceğini söyledi. Aknişan, “Memleketimizin en önemli ve kıymetli ürünü olan kayısımız için de bir katma değer sağlayacak, kayısının itibarını artıracak bir cazibe merkezi oluşturuyoruz. Yaklaşık 300 dönümlük bir alanda projemizi gerçekleştiriyoruz. Kiralık ve satışa söz konusu olan bin adet dükkânımız yer almaktadır. Bu alanın inşaatına başlamadan önce de çok ciddi bir şekilde hafriyat çalışması gerçekleştirdik. Şu an inşatlarımızdan özellikle Buğday Pazarı’nın kaba inşaatını tamamladık. Kayısı merkezimizde yine içerisinde konferans salonlarının, kayısı müzesinin, laboratuvarlarının, eğitim merkezlerinin, bankasının, lokantasının, sosyal tesislerinin olduğu çalışmaların da kaba inşaatı tamamlandı. Şire Pazarı’nda ise yine kaba inşaatımız devam etmektedir. Burası tamamlandıktan sonra bir Şire Pazarı olmaktan ziyade dışarıdan gelen vatandaşlarımız ve turistlerimizin de uğrayacağı bir destinasyon noktası olacak. Bu anlamda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’ya ve Dünyaya yakışır bir Kayısı Ticaret Merkezi olacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirterek, “İnşaat alanındaki yoğun çalışmayı gördük, müşahede ettik. Özellikle ilgili müellif firmaya çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde mevcut inşaatın devam ettirilmesi noktasında şu anda 400, bayramdan sonra ise 800 işçinin yoğun çalışacağı bir kompleksin, bir kampüsün içerisindeyiz. Bu kampüste bine yakın dükkan olduğunu, iş yeri olduğunu ve aynı zamanda sosyal donatı alanları gerek sağlık, gerek güvenlik, gerek kayısı ile ilgili tanıtım ofislerinin yanında aynı zamanda kayısı müzelerinin de, kongre merkezlerinin olduğu ve bitişiğinde de Lisanslı Depolarının olduğu hakikaten Malatya tarihinde en büyük yatırım hüviyetini taşıyan bir yapı olacağını ifade etmek istiyorum. İnşallah bu süreci en kısa zamanda tamamlayıp, Malatya’ya yakışan, yaraşan ve Malatya’yı kayısı başkenti diye tabir ettiğimiz ve dünya kayısı başkenti olarak nitelendirdiğimiz Malatya’ya ve dünyaya yakışır bir Kayısı Ticaret Merkezi olması noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler.

Bir tarafta Buğday Pazarı çalışmaları devam ederken, bir taraftan da Dünya Kayısı ve Ticaret Merkezi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar Malatya’mızın ticaret anlamında, sosyal anlamda, kültürel anlamda, üretim mekanizmasının güçlendirilmesi noktasında da ve Malatya’nın tanıtımı noktasında da önemli bir görev ifade edeceğini düşünüyorum. Sadece burada değil Malatya’nın her köşesinde, her noktasında gerek yol asfalt olsun, gerek alt ve üst yapı çalışmaları olsun ve gerek diğer çalışmalar olsun inşallah önümüzdeki günlerde bu işleri bitirir akabinde de Malatya’mızın sanayisinin de yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hak ettiği yere taşıyarak, güze doğru meyvesini vereceği kanaatindeyim. Bu çalışmaları yapan bütün mesai arkadaşlarımıza, personellerimize, ilgili mühendis firmaya teşekkür ediyorum, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diyorum” açıklamalarında bulundu.

“Bu kompleks Türkiye’ye örnek olacak bir proje”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Şire Pazarı’nın Türkiye’de örnek olacağını vurgulayarak, “Kayısı Malatya için en önemli gelir kapısıdır. Bilindiği gibi Malatya’nın yeni bir şire pazarına ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu projenin ortaya çıkmasını sağladı. Bu proje sadece Malatya’nın kayısı ticaret merkezi değil, Dünya Kayısı Ticaret Merkezidir. Malatya kuru kayısı ticaretinde yüzde 70 oranlarında üretim yapan bir il ve dünyada da söz sahibi olmasının yanı sıra Türkiye’de tarım ticaretinde kendi başına söz sahibi olmuş 3 - 4 üründen biri de kayısıdır. Dolayısıyla kayısının dünyada ticaretinin yapıldığı bir başkente ihtiyacı vardı. Aynı zamanda burası faaliyete geçtiğinde önemli bir istihdama da vesile olacak. Malatya’nın bugününe değil gelecek vizyonu da inşa edilmiş olacak. Biz Malatya dünyada parlayan yıldız derken, bilinen bir merkez olmasını bu yatırımları göstererek algılıyoruz. Bu kompleks aynı zamanda Türkiye’de örnek olacak bir proje. Böyle bir merkez oluşturma noktasında diğer illerin de gelip burayı ziyaret edeceğini de şimdiden görebiliyoruz. Ben Başkanıma, ekibine ve müteahhit firmaya ve burada çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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