Dünya göçebe oyunlarında Malatya’da tanıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda stant açtı. Malatya’nın tarihi, kültürü ve sanatının sergilendiği çadır standı Göçebe Oyunlarını takip eden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

‘Gelenekten Geleceğe Bir’iz’ sloganıyla İznik’te gerçekleştirilen 4.Dünya Göçebe Oyunları, Orta Asya’daki geleneksel sporların ve Türk Kültürü’nün yaşatılması amacıyla ilk kez 2014 yılında Kırgızistan’da düzenlenmeye başladı. Bu yıl 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen etkinliklerde Malatya Büyükşehir Belediyesi de etkinlik alanında açtığı çadır standı ile Malatya’nın tarihini, kültürünü, sanatını ve gastronomisini ziyaretçilere tanıttı. Bu yıl 4’üncüsü İznik’te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, renkli görüntülerle geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadırı ziyaret edenler Malatya’nın tarihi, kültürü, sanatı ve gastronomisiyle ilgili bilgiler aldı. Malatya’nın sahip olduğu zenginliklerin tanıtıldığı çadıra küçük büyük göçebe oyunlarına katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. 4 gün süren ve spor, kültür, sanat, gastronomi gibi başlıklarla geleneksel müsabakalar ve oyunlar, el sanatları gibi farklı etkinliklerle gerçekleşen 4.Dünya Göçebe Oyunları’nda Malatya Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı zengin içeriklerle Malatya’nın tanıtımını gerçekleştirerek katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.