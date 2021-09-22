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Dün deprem korkusunu bugün de vefat hüznü yaşadılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Duruldu Mahallesi’nin uzun süredir kanser tedavisi gören muhtarı Uruç Çifti, yaşam mücadelesini kaybetti

MALATYA 22.09.2021, 12:00
Dün deprem korkusunu bugün de vefat hüznü yaşadılar

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Duruldu Mahallesi’nin uzun süredir kanser tedavisi gören muhtarı Uruç Çifti, yaşam mücadelesini kaybetti

Yeşilyurt’ta 21 Eylül günü saat 10:31’de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin AFAD verilerine göre merkez üssü olan Duruldu Mahallesi’nde bugün ise 3 dönemdir muhtar seçilen Uruç Çiftçi’nin vefat hüznü yaşanıyor. Deprem anında korkulu anlar yaşayan mahallelinin hiç bir hasarın bulunmaması sevinci, bugün gelen evli ve 2 çocuk babası olan 52 yaşındaki Muhtar’ın Ççiftçi’nin ölümü ile hüzne dönüştü.

Hayatını kaybeden Çiftçi’nin yıkama ve kefenleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 dönemdir muhtarlığını yaptığı mahallede defin edilmesi bekleniyor.

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