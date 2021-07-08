banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Babacar idmanda kalp spazmı geçirdi
Ekmeğe zam yolda!
Ekmeğe zam yolda!
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Japonya, Türkiye'den gelenlere zorunlu karantina uygulayacak
Akbank normale döndü
Akbank normale döndü

Drone ile 104 araca ceza

Malatya’da, Drone destekli trafik denetlemesinde, 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı düzenlendi.

MALATYA 08.07.2021, 10:53
Drone ile 104 araca ceza

Malatya’da, Drone destekli trafik denetlemesinde, 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği 6 gün boyunca emniyet kemeri, cep telefonu, kırmızı ışık ve yaya öncelikli denetim gibi trafik kural ihlallerine karşı denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda, toplam 11 saat drone destekli denetim yapıldı. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 104 araç sürücüsüne idari para ceza tutanağı oluşturuldu.

Drone ile denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu