Malatya’da yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Furkan’ın askerlik hayali gerçek oldu. Milletvekili Bülent Tüfenkci de Furkan’ın askerlik sevincine ortak oldu ve onu askere uğurladı.

Malatya’da Engeliler Haftası nedeniyle düzenlenen temsili askerlik uygulaması çerçevesinde askere giden gençlerden biri de Faruk Furkan Karahan’dı. Battalgazi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki down sendromlu Karahan’ın uzun zamandır askerlik hayali gerçek oldu. Ailesi tarafından askere uğurlama töreni yapılarak, kınası yakılan ve davul zurna eşliğinde askere uğurlanan engelli gencin heyecanına AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de ortak oldu. Asker eğlencesinde bulunan Tüfenkci, Karahan’ı askere uğurladı.

Yıllardır kurduğu askerlik hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle Furkan hem gururu hem de heyecanı bir arada yaşadı.