Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi
Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.
MALATYA 05.10.2021, 10:14
Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, “Dünya Çocuk Günü ve Hayvanları Koruma Günü” kapsamında Hayvan Barınağı ziyaret edildi. Ardından 8 Down sendromlu çocukla Battalgazi At Çiftliğine gidilerek ziyaret edildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü gösteri köpeklerinin faaliyetleri izlendi. Aile ve çocuklara ikramlarda bulunarak, sohbet edildi.