banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!
Sedef Kabaş Tahliye edildi!
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı
Son dakika! Antalya'da deprem oldu!
Son dakika! Antalya'da deprem oldu!

Doğu’nun ilk model fabrikası Malatya’da kurulacak

Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk model fabrikası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı projesyle Malatya’da hayata geçecek.

MALATYA 11.03.2022, 12:43
Doğu’nun ilk model fabrikası Malatya’da kurulacak

Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk model fabrikası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Fırat Kalkınma Ajansı projesyle Malatya’da hayata geçecek.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda Model Fabrika Kurulumu Projesi başvuru süreci istişare toplantısı düzenlendi. FKA konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Malatya İl Müdürü Murat Seki, Sanayi ve Teknoloji Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Malatya 1. OSB Bölge Müdürü Remzi Yaşar, Malatya 2. OSB Bölge Müdürü Vahap Erdem ve Malatya 2. OSB İŞGEM Müdürü Necip Cengil katıldı. FKA olarak Malatya’da ve TRB1 Bölgesinin diğer illeri Elazığ, Bingöl ve Tunceli’de önemli projelere destek sağladıklarını vurgulayan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Model Fabrika Projesinin Malatya özelinde TRB1 Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemine değindi. Younlu, “Malatya ilimizde kurulacak olan model fabrika Doğu Anadolu Bölgesi için ilk olma özelliği taşıyor. Fabrikamız bu yönüyle Malatya özelinde Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizle birlikte Doğu Anadolu Bölgemizdeki tüm illerimize hizmet verecek. Model fabrikasının hayata geçirilmesiyle üretimde verimliliğin arttırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması sağlanacak. Gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilecek. İşletmelerin mevcut zihniyet yapısını değiştirip insan, makine / ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaları sağlanacak. Eğitimlerin yüzde 65 uygulamalı, yüzde 35’i ise kuramsal eğitim olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Aydın Baruş ise, ilki Ankara’da olmak üzere, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Adana’da kurulan Model Fabrikaların, 2022 yılı itibarıyla Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Malatya, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon’da kurulumlarına başlanmasının planlanmakta olduğunu ifade ederek, Malatya’nın da bu iller arasında olmasının önemine değindi. Baruş, “Özellikle zor bir süreç olan imalat sanayinin yalın üretim ve dijitalleşme gibi konulardaki dönüşümünde ilerleme kaydetmeyi kolaylaştıracak bir konsept olarak istifade edebilecek bir model. Tüm Doğu Anadolu Bölgesine hizmet vermek üzere ilimizde kurulması düşünülüyor. Bu hususta ilgili kurum kuruluşlarımızın yöneticileri ve temsilcileri, genel sekreterimiz ve ajans uzmanlarımıza sunacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Aydın Baruş, model fabrikanın kurulmasıyla özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tesislerinde, fabrikalarında uzmanlar tarafından iş akımı takip edilerek onlara çeşitli tavsiyelerde bulunulacağını kaydederek, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti.

Yorumlar (0)
-1°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 27 56
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 28 43
9. Aston Villa 27 36
10. Southampton 28 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 27 31
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 28 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 28 19
20. Norwich City 28 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18