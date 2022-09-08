Doğru bilinen yanlışları anlatıyorlar
Malatya’da sağlık görevlileri Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açtıkları stantta doğru bilinen yanlışları anlatıyor.
Malatya’da sağlık görevlileri Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açtıkları stantta doğru bilinen yanlışları anlatıyor.
Malatya Park AVM’ de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Açılan stantta sağlık görevlileri vatandaşların sağlık ile ilgili sorularını cevaplıyorlar. Sağlık görevlileri tarafından insan sağlığı açısından doğru bilinen yanlışlar hakkında detaylı bilgi verildiği stantta, “40 ve üstü yaşta iseniz Aile Hekiminize başvurarak yılda en az bir kez kan şekerinizi ölçtürün. Kan şekeriniz yüksekse Aile Hekiminiz teşhis koymak için ilave kan şekeri ölçümleri ve tetkikler isteyebilirsiniz. 65 ve üstü yaşta iseniz genel sağlık durumunuzun değerlendirilmesi için yılda en az bir kez Aile Hekiminize başvurun. Kişinin genel sağlık durumu incelenirken günlük yaşam alışkanlıkları ve kullandığı ilaçlar da gözden geçirilmektedir” gibi bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtılıyor.
Bu arada, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk açılan standı ziyaret etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0