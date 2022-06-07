Doğanşehirli yetiştiricilere sıvat desteği

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, mera da hayvancılık yapılan alanlarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların temiz su ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan sıvatların dağıtımı gerçekleştirildi.

Doğanşehir ilçesinde yapılan sıvat dağıtımı törenine Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Şube Müdürü Mesut Arı, muhtarlar ve yetiştiriciler katıldı. Törende konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, "İlimiz küçükbaş hayvancılığının geliştirilmesi sağlıklı ve verimli bir hayvancılık için ilçelerimizde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, sıvat dağıtım programı yapıyoruz. Bugün Doğanşehir de Kaymakam beyin ev sahipliğinde, Doğanşehir Belediye başkanının da lojistik desteğiyle, sıvat dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İki tip sıvap var. Biri beton, özellikle traktörün ve kepçenin gittiği, su kaynaklarına koyup sürekli orada kalmasını sağladığımız beton sıvatlar. Birde traktörün veya kepçenin gitmediği su kaynaklarımızın da aktif olarak kullanılabilmesi için metal sıvat dağıtıyoruz. Metal sıvatlar çiftçi katkılarıyla birlikte çiftçilere zimmetliyoruz. Çiftçilerimiz bunu yazın sulak kışın da ahırlarında hayvan yemliği olarak kullanıyor. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Kaymakam beyimizin ve belediye başkanımızın desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Durali Zelyurt da, her zaman yetiştirici ve üreticilerin yanında olduklarını belirterek, “Bugün burada ikinci sıvat dağıtım programına katılıyoruz. Bu program bizlere şunu gösteriyor. Hayvancılığın geliştiğini meraların daha aktif kullanıldığını gösteriyor. Sıvatlar halk ağzıyla yaylaklar dediğimiz meralara götürülüyor. Suyun olduğu yerlere konularak hayvanların hem yayılgahı olarak kullanılması hem de sulanması açısından destekleniyor. Bu bizim için güzel bir gelişme. Sadece tarımı tek tip olarak düşünemeyiz. Tarım çeşitlilik arz ede. Hayvancılığıyla, tarlasıyla bahçesiyle kombine olarak yürütülmesi gereken bir sitemdir. Az önce müdürümün ifade ettiği gibi biz burada lojistik destek veriyorduk, ancak il tarım müdürümüzün, Doğanşehir’in ihtiyacının daha çok olduğunu söylemesi üzerine, bizde aynı Büyükşehir Belediyesi gibi, Doğanşehir Belediyesi olarak bu sıvatları destekleyerek birlikte önümüzdeki süreçte dağıtımını planlayacağız inşallah” şeklinde konuştu.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç ise tarım ve hayvancılıktan söz ederek, “Son zamanlarda köyden kente göçlerin arttığı, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zayıfladığı bir döneme girdik. Son beş on yıldır köyden kente göç artınca tarım ve hayvancılık da beklenen gibi gelişmedi” ifadelerini kullandı. Tarım ve hayvancılığın zorluğundan da söz eden Kılıç, “İnşallah tarım ve hayvancılığa desteklerle üretimi artırmalıyız. Bu konuda kırsalsaldaki yaşamı desteklerle artırmalıyız. Çünkü gerçekten pandemi sürecinden buyana görüyoruz ki gıdanın ne kadar önemli olduğunu ne kadar hayati bir mesele olduğunu çok iyi anladık. Sıkıntılı dönemin atlatmanın yolu da tarım ve hayvancılıktan geçiyor. Ülkemizin hem kaynak olarak hem de alt yapısı gerçekten tarım ve hayvancılığa çok iyi. Üreticileri destekleyip üretimi artırmamız lazım. Bu tarz desteklerle çiftçi vatandaşlarımızın da fedakarlığıyla üretimde ülkemiz daha da iyi bir konuma gelir inşallah" dedi.

Daha sonra sıvatlar Doğanşehir Belediyesinin de desteğiyle dağıtımına başlandı.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ve Malatya Bükükşehir Belediyesi’nin destekleri çerçevesinde yüzde 90 hibeli 625 adet metal, 150 adet beton kalıcı sıvat dağıtımı il genelinde yapılacak.