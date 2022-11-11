Doğanşehir’e yeni hükümet konağı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine yapılacak olan yeni hükümet konağı için ihale tarihi belli oldu.

İlçede ihtiyacı hissedilen yeni hükümet konağı proje çalışması tamamlandı. Yeni hükümet konağı için ihale 18 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

İhalenin yapılmasından sonra müteahhit firmanın işe başlayacağı ve 2024 yılında hizmete sunulmasının planlandığı bildirildi.