Doğanşehir’de yapılacak konutlar için çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe mevkiinde inşa edilecek konutlar için ilk kazma vuruldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde ciddi anlamda etkilenen ve büyük yıkımların olduğu Doğanşehir ilçesinde yıkılan binalar için Tavşantepe mevki hastane arkası olarak belirlenen alanda TOKİ tarafından ilk etap yapılacak 350 konut için çalışmalar başladı.

İlk kazması atılan konut çalışmasını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Zelyurt, Doğanşehir’in yeniden imar edileceğine vurgu yaptı. Başkan Zelyurt, “Doğanşehir ilçemizde meydana gelen ve Türkiye geneli 10 ili etkileyen Kahramanmaraş eksenli depremde 6 Şubat’tan sonra ilçemiz çok ciddi hasar aldı. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 1 yıl içerisinde inşaatları tamamlayacağız diyerek bu seferberliği hızlı bir şekilde başlatılmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından 1. Etabı 350 konut olarak ihale etmiş temeli atılmaya başlanmıştır. 1 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilçemiz yıkılan binalar ve yıkılacak olan bina sahipleri bir an önce evlerine kavuşacaklar. Enkazlar kaldırılıp tekrar Doğanşehir’imiz imar edilecektir. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza milletvekillerimize ve devletimize teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha ülkemizi böyle bir felaketten insanlığı böyle bir felaketten korusun "dedi.