Doğanşehir’de voleybol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasında birinciler kupalarını düzenlenen tören ile aldı.

Doğanşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen “Doğanşehir Kaymakamlığı Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasına" kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından da toplam 8 takım katıldı.

2 gurup şeklinde gerçekleştirilen turnuvada gurup maçlarının ardından final müsabakalarına geçildi. Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında geçen çekişmeli final maçını kazanan İlçe Jandarma Komutanlığı takımı turnuvanın birincisi olarak kupasını İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın elinden aldı.

Turnuvayı ikincilikle bitiren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ise kupasını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Giler’in elinden aldı. Turnuvada üçüncü olan Yeşil Sürgü Spor ise kupasını İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Karadağ’dan aldı.

Kaymakam Mehmet Kılıç, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm personellere teşekkür etti.