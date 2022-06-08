Doğanşehir’de tiyatro festivali

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki gerçekleştirilen Tiyatro Festivaline 8 oyunla 8 okul katıldı.

Festivalin Galası, Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu sahnesinde gerçekleştirildi. Tiyatro Festivali sonunda, en iyi oyun dalında Doğanşehir Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü, en iyi dekor dalında Doğanşehir Fen Lisesi, en iyi yönetmen dalında Şehit Subutay Sükut İmam Hatip Lisesi, en iyi kadın oyuncu dalında Hüsne Küçük Kız İmam Hatip Lisesi, en iyi senaryo dalında Serdar Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi, en iyi kostüm dalında Şehit Subutay Sükut İmam Hatip Lisesi ve en iyi erkek oyuncu dalında Fen Lisesi ile Subutay Sükut İmam Hatip Lisesi ödüle değer görüldü. Ödüller düzenlenen törenle, İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca Programa Hababam Sınıfı´nda rol alan Doğanşehirli Dilaver Gür de katıldı. Onur konuğu olarak katılan Dilaver Gür, festival sonunda öğrencilere Hababam Sınıfı günlerindeki fotoğrafını imzaladı.