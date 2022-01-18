Doğanşehir’de sokak hayvanlarını unutmadı

Malatya’nın Doğanşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belediye ekipleri tarafından şehrin muhtelif noktalarına yaklaşık 1 ton köpek maması bırakıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’un talimatı üzerine başlatılan çalışmalarla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için İlçenin muhtelif noktalarına köpek maması bırakıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Doğanşehir ilçemizde farklı noktalarda sokak hayvanları için beslenme noktaları oluşturduk. Farklı noktalarda beslenme noktalarını oluştururken özellikle son çıkan yasa ile sokak hayvanları mal değil can olmuştur. Bunlar bizim can dostlarımız, insanlarımıza ve mahalle sakinlerimize zarar vermeden bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkma işlemini yaparken de özellikle kar yağışlarının olduğu dönemlerde beslenme problemi yaşayan sokak hayvanlarımıza Doğanşehir Belediyesi olarak sahip çıkma bilinci içinde hareket ediyoruz. Bu bilinçle çalışmalarımıza hız verdik yaklaşık 1 tona yakın köpek maması alarak sokak hayvanlarımızı beslemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Doğanşehir’e Sağlıklı Hayvan Barınağı yapacağız"

Belediye Başkanı Durali Zelyurt sözlerini şöyle tamamladı:

“Bunları daha sağlıklı bir ortamda beslenmelerini sağladığımız gibi teknik ekibimiz ile çalışmalar başlatarak hayvan barınağı oluşturma noktasında yer belirleme aşamasındayız. Bunları tamamladığımızda Doğanşehir ilçemizde daha sağlıklı hayvan barınağı yaparak bu can dostlarımıza Doğanşehir Belediyesi olarak sahip çıkmak istiyoruz. Bu çalışmaları yaparken özellikle veteriner hekimimiz, Zabıta ekiplerimiz, Başkan yardımcılarımız ve teknik ekip ile birlikte yapıyoruz. Emniyet ve Jandarma ekiplerimizde gece bu noktalarda yem dökme konusunda sokak hayvanlarımıza yardımcı oluyorlar. Çalışmalardan dolayı özellikle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.”